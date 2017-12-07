Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı da olan Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurta üreticilerinin bu yılın Kasım ayına kadar düşük seyreden yumurta fiyatları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Yumurta fiyatlarındaki artışın üreticinin varlığını sürdürebilmesi için önemli olduğunu dile getiren Kula, "(Türkiye'yi doyuran il) olarak nitelendirilen Balıkesir, yumurta üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor. Üreticiler yıl içinde fiyatın çok düşük olması nedeniyle zor dönemler geçirdi. Fiyatlar şu anda üreticinin kendini devam ettirmesi için gerekli noktalara geldi." diye konuştu.

Kula, yumurta fiyatlarında, ithal yem nedeniyle döviz kurundaki artışların etkili olduğuna işaret ederek, "Ben bir miktar daha yükseleceği kanaatindeyim. Bu fiyatların 2018'in mayıs ayına kadar gideceğini tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatların eski seviyelerinde kalması halinde sektördeki büyük firmaların kapanabileceğini ifade eden Kula, üreticinin bu fiyat artışıyla toparlanmaya çalıştığını söyledi.

Kula, yumurtada üretici fiyatlarının yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üretici zor günler geçirdi 1,5 ay öncesine kadar. Neredeyse batma noktasına, iflas etme noktasına gelmişti. Fiyatların yükselmesiyle şu an yaralarını sarıyor. Fiyatların artması üreticilerin yüzünü güldürdü. Şu anda yumurtanın üreticiden çıkışı 32 kuruş seviyelerinde. Ben bunun 35 kuruşa kadar yükseleceğini tahmin ediyorum."

Fiyat artışının tüketiciye kolide en fazla 1 lira olarak yansıyacağını belirten Kula, yumurtanın halen en ucuz protein kaynağı olduğuna işaret etti.

Yumurta fiyatları