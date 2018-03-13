Yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Ocakta 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, Ocak 2017'ye göre yüzde 10,5 artışla 104 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 36,2 geriledi, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 70,4 arttı. Ocakta kesilen hindi sayısı 464 bin oldu. Tavuk eti üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükseldi ve 181 bin 481 ton olarak belirlendi.





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Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,1 azaldı ve 5 bin 225 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretiminde ocakta aylık bazda yüzde 1,4 azalış görüldü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,6'lık artış gerçekleşti.