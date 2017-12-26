Ülkemizde demir eksikliği anemisi görülme sıklığı giderek artmaya başladı. Kansızlık özellikle çocuklarda, kadınlarda ve hamilelerde daha çok görülüyor. Kansızlığı önlemek için sağlıklı ve doğru beslenmek ise büyük önem taşıyor.
Demir eksikliği anemisi vücudunuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan ve sık görülen bir anemi türüdür.
Demir düzeylerinin düşük olmasının nedeni genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizliktir.
DEMİR EKSİKLİĞİNE BAĞLI KANSIZLIK ZEKA GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER
Demir eksikliğine bağlı kansızlık çocuklarda zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler, büyümeyi yavaşlatır ve enfeksiyona yakalanma riskini fazlalaştırır. Bu sebepten dolayı anemide tedavi çok önemlidir.
Kansızlık tedavisinde demir kaynaklı besinlerle doğru şekilde beslenmenin önemi büyüktür. Tedavide tüketilmesi gereken bazı besinleri sıralayacak olursak; kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, balık eti, üzüm, pekmez, yumurta, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, tere, pazı gibi...), fındık, susam ve kuru dut. Bu besinlerin C vitamini ile beraber tüketilmesi demir emilimini artırmanın önemli bir yoludur. C vitamini bakımından zengin olan besinlere örnek vermek gerekirse; portakal, kivi, tatlı kırmızıbiber, yeşilbiber, greyfurt, kavun, çilek, ananas, kıvırcık lahana, mango, brokoli ve tatlı patatestir.
YUMURTAYI MENEMEN TARZINDA YEMEK DEMİR ALIMINI ARTIRIR
Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar demir emilimini artırır.Yumurtayı menemen tarzında pişirmek ve öyle tüketmek demirin alımını artırmış olur. Çünkü içerisinde kırmızı, yeşilbiber, domates ve soğan olduğu için C vitamini kazandırmış oluyorsunuz. Ispanağı sadece ya da yumurta ile birlikte yemek gerekir. Ispanağı yoğurt ile beraber tüketmek demir emilimini azaltır. Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi (yüksek demir içerir) faydalıdır. Kuru baklagiller parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır. Demir eksikliği ileri seviyede olan kişiler; kalsiyum yönünden zengin besinleri yemeklerin yanında değil ara öğün olarak tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun, demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır. Ayrıca demir alımını azaltmamak için çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.