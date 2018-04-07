Yunan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye: İnsan hayatı şantaj aracı olmamalıdır

Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasının yarattığı gerilim devam ederken, bugün de iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geldi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.
Çipras, "İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır" dedi.
Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı. B
irinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.
Yunanistan askerlerin serbest bırakılmasını defalarca talep ederken, zaman zaman tepkilerin düzeyi de sertleşti.
Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "tamamen delirdi" demiş ve bu açıklama Yunanistan'da da büyük tepki toplamıştı.
https://twitter.com/bybekirbozdag/status/982530679022944261
Türkiye'de de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan attığı mesajlarla Yunanistan'a tepki gösterdi.
Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" dedi.
Bozdağ ayrıca, Yunanistan'da bazı bakanların Türkiye hakkında "haksız ve provakatif açıklamalar" yaptığını ve bunların Yunanistan'ın yararına olmadığını da ifade etti.
https://twitter.com/bybekirbozdag/status/982530873907085312
İki askerin tutuklanmasının yanı sıra Yunanistan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan sekiz askeri Türkiye'nin talebine rağmen iade etmemesi ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları da iki ülke arasında son dönemde sıkıntı yaratan diğer konular.
https://twitter.com/bybekirbozdag/status/982531106577756160
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