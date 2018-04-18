Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığının AB Komisyonunun Türkiye raporunda Kardak ile ilgili bölüm hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'yi kendine gelip, AB Komisyonu'nun raporunu özeleştiri yapması için elverişli bir araç olarak kullanmaya ve Avrupa hukukuna saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye, AB Komisyonu'nun ilerleme raporuna tahrikçi bir açıklama ile cevap vermiştir" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu belirtmişti.

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