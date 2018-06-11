Yunanistan: 8 firari askerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz

İngiliz Guardian gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan 8 firari askerin serbest bırakılması sonrası silahlı askerler tarafından 7 gün 24 saat korunduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kouvelis, "Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak" dedi.
Kouvelis, "Bölgemizde daha birkaç ay önce yaşananları unutmadık" sözleriyle de Gülen Yapılanması'na yönelik Kosova'da düzenlenen operasyona da işaret etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 6 Türk vatandaşını gözaltına alınıp Türkiye'ye getirmiş, bu şüpheliler daha sonra tutuklanmışlardı. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediği gerekçesiyle tepki göstermişti.
Türk-Yunan ilişkileri bir süredir gergin.
Yunanistan'da mahkeme Türkiye'de adil yargılanmayacakları gerekçesiyle firari askerlerin Türkiye'ye iadesini reddederken, Ankara Atina'yı "teröristleri korumakla" suçluyor.
Ege Denizi'ndeki hava sahasında olası bir sıcak temasın Yunanistan kamuoyunda endişe yarattığı biliniyor.
Kouvelis gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AB hukuku ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bağımsız bir yargı sistemimiz var ve bu kuralları gözardı edemeyiz. Bölgeye çok sayıda gemi getirildi ve savaş uçaklarının çılgın bir hızla uçuyor olması bir kaza olasılığını artırıyor."
Guardian, geçen hafta F-16'ların Ege adaları üzerindeki Yunan hava sahasında 20 dakika alçaktan uçuş yaptığını bildirmişti.
Pazar günü de Yunan Ta Nea gazetesi askerlerin kaçırılması veya öldürülmesi endişesiyle bir askeri kampta tutulduğunu iddia etmişti.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Bu darbeci askerleri nerede olurlarsa olsunlar, onları toplayıp Türkiye'ye götürmek bizim görevimizdir" açıklamasını yapmıştı.
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