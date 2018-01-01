Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta boyunca görülen duruşmada, sanık ve avukatların tahliye ve diğer taleplerine ilişkin ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA'nın haberine göre, Yunanistan'a kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 8 sanığın, yeni delillerle birlikte yeniden iadeleri için gerekli işlemlerin yapılmasına da karar veren heyet, duruşmaların 10, 11, 12 ve 13 Nisan 2018 tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, darbe faaliyetine katıldıkları tespit edilen ve daha sonra Yunanistan'a kaçan firari eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat ile tutuklular eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör ile tutuksuz Mahmut Küçüközer ve İsmail Yılmaz "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm sanıklar hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlamasıyla 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 6 sanık hakkında ayrıca ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla 19,5 yıldan otuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan ve haklarında ''yokluklarında tutuklama'' kararı verilen firari 8 sanık için ayrıca ''kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'nda da yer alan "yabancı memlekete firar", "askeri eşyayı kasten tahrip etmek" ve "askeri eşyayı çalma" suçlamalarından da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, söz konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralı) bir helikopterin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde görev yaptığının tespit edildiği ifade edilerek, Muğla'da yargılanan sanıkların cezalandırıldığı dile getiriliyor.

YUNANİSTAN İADE ETMEMİŞTİ

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yokluklarında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Hakimlik ayrıca, şüpheli askerlerle ilgili Interpol'de kırmızı bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağlamıştı. Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti.

Öte yandan Yunanistan'a kaçan darbecilerden biri olan Süleyman Özkaynakçı, siyasi sığınma talebinin 30 Aralık 2017'de Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmış, Yunanistan hükümeti de Bağımsız İltica Komisyonu'nun kararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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Yunanistana kaçak darbeci askerler

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