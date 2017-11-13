Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede, hudut askerlerince Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) şüphelisi 1 kişi yakalandı.

AA'nın haberine göre; 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yasa dışı geçiş hazırlığındaki kişiyi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladı. Zanlının su geçirmeyen kıyafetler ve botla yakalandığı öğrenildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" Yunus Y. olduğu iddia edildi.