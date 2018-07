Marmaris'te FETÖ operasyonu

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve son KHK ile mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerin Yunanistan'ın Simi Adası'na ABD bayraklı bir tekneyle kaçacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar, Bozburun açıklarında güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise ABD bayraklı tekneye hareket edeceği sırada baskın düzenledi. Tekneye yapılan operasyonda, M.Y. ve eşi A.Y. ile 2 çocuğu ve Ş.B. ve Ş.B. yakalandı. Ayrıca, organizatör olduğu tespit edilen M.E. ve T.Y. gözaltına alındı.



Şüpheliler, Bozburun Jandarma Karakolu'na getirildi. Sahil güvenlik ekipleri ise baskın yapılan tekneyi limana çekti. Teknede yapılan aramada 1 tablet bilgisayar, 4 cep telefonu ve çeşitli evraklar ele geçirildi.



DHA'nın haberine göre kişi başı 10 bin TL karşılığında şüphelileri Simi Adası'na götüreceği öğrenilen organizatörler M.E. ve T.Y.'nin ifadelerinde susma hakkını kullandığı ifade edildi. FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişinin ise işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

