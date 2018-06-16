300 sandalyenin bulunduğu Yunanistan Meclisinde, ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören gensoru önergesi görüşüldü. 3 güne yayılan ve 40 saat süren genel kurul sonundaki oylamada, önerge 127'ye karşı 153 oyla reddedildi.
AA'nın haberine göre, gensorunun kabulü için oy çokluğu sağlanamazken, Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) partilerinin oluşturduğu koalisyon hükümeti, güven tazelemiş oldu.
HÜKÜMETTE BİR FİRE
Makedonya ile sağlanan anlaşmaya karşı olduklarını bildirseler de gensoruya onay vermeyeceklerini açıklayan hükümetin küçük ortağı ANEL'in milletvekili Dimitris Kammenos gensoruya "Evet" oyu verdi. Kammenos'un partisinden ihraç edildiği açıklandı.
Toplam 193 vekilin konuşma yaptığı gensoru görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı.
Ana muhalefet ND lideri Kiriakos Miçotakis, ANEL Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'u siyasi iki yüzlülükle suçlayarak, "Gensoruya 'Hayır' demek Makedonya ile anlaşmaya 'Evet' demektir." eleştirisinde bulundu.
Mutabakatın kötü olduğunu savunan Miçotakis, ülkenin geleceğinin tehlikeye atıldığını ileri sürdü.
Başbakan Çipras ise muhalefeti fırsatçılık yapmak ve halkı bölmekle suçlayarak, "Sizin derdiniz anlaşmanın kötü olması değil. Sizin derdiniz bir anlaşma sağlanmış olması, hatta daha da kötüsü bunun iyi bir anlaşma olması." diye konuştu.
MECLİS ÖNÜNDE OLAYLI GÖSTERİ
Öte yandan Mecliste genel kurul devam ederken, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında sağlanan isim sorunu anlaşması protesto edildi.
Sağ grupların çağrısıyla, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda ellerinde Yunan bayraklarıyla toplanan 5 bin kişilik grup, "Makedonya Yunan'dır" sloganları attı. Grup, "Makedonya'dan elinizi çekin" pankartları taşıdı
Göstericilerden bir kısmının Meclisin merdivenlerinden çıkmaya çalışması üzerine polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.
Çevik kuvvet ekipleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Arbede sırasında hafif şekilde yaralanan protestocular oldu.
"DARBE ÇAĞRISI" YAPAN ALTIN ŞAFAKLI VEKİL KAÇAK
Görüşmelerin dünkü bölümünde, Meclis kürsüsünden Makedonya ile anlaşmayı "ihanet" olarak niteleyen ve Başbakan Çipras'ı tutuklamak üzere orduyu göreve çağırdığını belirten Altın Şafak Milletvekili Konstantinos Barbarousis'in yakalanması için aramaların devam ettiği belirtildi.
Kathimerini gazetesinin haberinde, savcılık, tarafından "vatana ihanet" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Barbarousis'in polisin 'Dur' ihtarlarına uymayarak, arabasıyla kaçtığı ve izini kaybettirdiği belirtildi.
Söz konusu vekilin konuşmasının ardından, Altın Şafak partisinin Meclis grubunun görüşmelerine katılması oylama sonucu yasaklanmıştı.
MÜZAKERELERDEN ANLAŞMA ÇIKTI
Yunanistan ile Makedonya arasında bir süredir "isim sorununu" çözmek üzere devam eden müzakerelerde bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Hafta içinde açıklanan anlaşmaya göre, Makedonya ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirecek. Yapılacak referandum ve anlaşmanın iki ülke meclisleri tarafından onaylanması ile Makedonya'nın AB ve NATO üyeliklerinin yolu açılacak.
ANLAŞMA İMZALANIYOR
Yunanistan ve Makedon hükümetleri arasındaki anlaşma, yarın iki ülke sınırında bulunan Prespa Gölü kenarında imzalanacak.
Törene, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov katılacak.
Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in de törene katılımı bekleniyor.
İSİM SORUNU
Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
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