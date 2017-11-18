Yunanistan'da olaylı 17 Kasım anması!

Yunanistan'da "Albaylar Cuntası" karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 20'den fazla kişi gözaltına alındı, bir kişi yaralandı.

Başkent Atina'da sendikalar, sol gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensuplarından oluşan yaklaşık 10 binden fazla kişi, "17 Kasım Öğrenci Direnişinin" sembolü Atina Teknik Üniversitesi'nden (Politehnio) ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü. Gösteriye üniformalarıyla bazı asker ve denizciler de katıldı.

ABD karşıtı sloganların atıldığı, ırkçılık ve faşizm karşıtı pankartların taşındığı geleneksel yürüyüş, olaysız sona ererken Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan yüzden fazla gösterici ile polis arasında arbede yaşandı. Bir kişi bacağına isabet eden havai fişekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çöp tenekeleri ve lastiklerle kurdukları bariyerlerin arkasından molotofkokteyli, havai fişekler ve taşlarla saldıran gruba polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi. Yunan polisinin açıklamasına göre, saatlerce devam eden olaylarda 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Öte yandan, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'teki yürüyüşün ardından Aristotelous Meydanı'nda çıkan olaylara Yunan çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

Yürüyüş öncesi "Ruvikonas" adlı grubun üyeleri, Savunma Bakanlığı bahçesine girerek savaş karşıtı bildiriler fırlattı. Olaya ilişkin herhangi bir gözaltı olmazken Bakanlık, kusuru olanlarla ilgili soruşturma başlattı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemleri kapsamında kentte 5 binden fazla polis görev aldı, polis helikopterleri gün boyunca kent üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Yürüyüş boyunca kent merkezi trafiğe kapatıldı, dükkan, banka ve iş yerleri, öğle saatlerinden itibaren kepenk indirdi. Kamu kuruluşları ve yabancı misyon temsilcilikleri önünde de özel güvenlik önlemleri alındı. Özellikle Amerikan Büyükelçiliği önünde park halindeki otobüsler ve çevik kuvvet tarafından adeta duvar örüldü. Yürüyüş sırasında 17 Kasım günü askeri cuntanın müdahalesinde üzerine kan bulaşan bir Yunan bayrağı da taşındı. Ayrıca, 1973'te öğrenci direnişine katılan kişiler de yürüyüşte yer aldı.

17 KASIM DİRENİŞİ NEDİR?

Yunanistan’da her yıl anılan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü kabul ediliyor. Öğrencilerin 14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesini işgal etmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, vatandaşların da destek vermesiyle kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.

Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken 17 Kasım günü sabaha karşı üniversite önünde bulunan tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti. Resmi belgelerde sabaha kadar süren olaylarda 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken direnişçiler ise ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin yaralandığını ileri sürüyor.​