Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alfa TV'ye verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan'ın Kardak kayalıklarında iki ülkenin sahil güvenlik botlarının çarpışması olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bunun Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Kocyas, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

ÇİPRAS DA AB İLE UYARMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da dün Kardak Adası açıklarında Yunan Gavdos ve Türk Umut sahil güvenlik gemilerinin çarpışması olayından sonra Deniz Ticaret Bakanlığını ziyaret ederek, "Son olay, Türk Sahil Güvenlik'in sorumsuzca hareket etmesinden kaynaklandı. İnsanların hayatları tehlikeye atıldı. Sahil Güvenlik, insanları kurtarmak içindir, hayatlarını tehlikeye atmak için değil. İhtilaflı bölgeler hayal edenler ve Uluslararası Hukuk kurallarından şüphe edenler bunu göz önünde bulundurmalıdır. Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB'ye yönelik tahriklerdir. Mesajımız net. Yunanistan bugün de yarın da her zaman da toprak bütünlüğünden ve egemenlik haklarından şüphe edilmesine izin vermesi ya da kabullenmesi söz konusu değildir. Yunanistan, NATO ve AB üyesidir. Bölgede güçlü bir rolü, uluslararası ittifakları var. Ülkemiz bir istikrar odağı. Bu elbette bazılarını rahatsız ediyor. Bu gerçeklerle uzlaşmalarına davet ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN'DAN SERT YANIT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda Yunanistan'a yönelik çok sert mesajlar vermiş, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları, yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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