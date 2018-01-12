Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ile ilgili yasal düzenlemenin Yunanistan'ın iç meselesi olduğunu belirtti ve dışarıdan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamada Türkiye'nin kendi iç siyasetindeki ciddi konulara odaklanması gerektiği de ifade edildi.

Yunanistan, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönündeki yasal düzenlemeyi parlamentoda onaylanmıştı.

"Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan, gönüllü olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere belirli Antlaşmalara kendini adamıştır." ifadelerine yer verildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, bunun üzerine bir açıklama yayınlamış ve "Yunanistan'ın geçmişten ders çıkartmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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