Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kotzias arasında yapılacak görüşmelerde, önümüzdeki dönemde Selanik’te düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Beşinci Toplantısına ilişkin hazırlıklar başta olmak üzere, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacağı kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER