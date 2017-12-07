Yunanistan: Erdoğan'ın Lozan'la ilgili açıklamaları kaygı verici

- Getty Images Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularının genişliği 6 deniz mili. Ancak Yunanistan bunu 12 mile çıkarma hakkı olduğunu savunuyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaret öncesinde Lozan anlaşmasının güncellenmesi gerektiği yönündeki sözlerinin "kaygı verici" olduğunu söyledi.

Erdoğan, Yunan televizyon kanalı Skai TV'ye verdiği mülakatta, Erdoğan, dünyada imzalanan birçok anlaşma gibi yıllar önce imzalanan Lozan Anlaşması'nın da güncellenmesi gerektiğine inandığını yineledi. Ege Denizi'ndeki adalar arasındaki mesafelerin "sıkıntı verdiğini" belirten Erdoğan ayrıca, hava, deniz ve kıta sahanlıklarının "halledilerek", daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiğini de ifade etti.

Bu değerlendirmeler üzerine Çarşamba akşam saatlerince bir açıklama yapan Çanakopulos, "Erdoğan'ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor" dedi.

Çanakopulos ayrıca, Lozan Anlaşması'nın iki ülkenin gerçek bir işbirliği ortaya koyabileceği "müzakereye açık olmayan bir temel taş" olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan, resmi bir ziyaret için bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidiyor. Bu, 65 yıl sonra Türkiye cumhurbaşkanının Yunanistan'a yaptığı ilk ziyaret olmasından dolayı tarihi olarak nitelendiriliyor.

Erdoğan, başbakanlık döneminde ilki 2004, ikincisi de 2010 yılında olmak üzere Yunanistan'ı iki kez ziyaret etmişti.