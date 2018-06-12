15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan ve Yunan yargısı tarafından serbest bırakılan 8 FETÖ üyesinin sıkı koruma altına alındığı resmen doğrulandı. İngiliz Guardian Gazetesi’ne konuşan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kouvelis, “Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak” dedi. Kouvelis, koruma önlemlerinin gerekçesini ise “Bölgemizde daha birkaç ay önce yaşananları unutmadık” olarak açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Kouvelis’in Kosova’da FETÖ okullarında görevli 6 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirilme operasyonunu kastettiği tahmin ediliyor. Yunanistan, askeri helikopterle kaçan 8 FETÖ üyesine kalıcı sığınma hakkı tanımıştı.

80 POLİSLE KORUNUYOR

Yunanistan’ın Ta Nea Gazetesi, FETÖ kaçaklarının, aralarında keskin nişancıların da bulunduğu 80 Yunan polisi tarafından korunduğunu yazmıştı. Kouvelis, Türk uçak ve gemilerinin Yunan hava sahası ve karasularını ihlallerini artırdığını öne sürdü ve “Bir kaza ihtimali giderek artıyor” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER