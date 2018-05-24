Yunanistan firari askerlere sığınma hakkı verdi: Serbest bırakılacaklar

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askeri, Yunanistan Danıştayı'nın dün gece verdiği nihai kararından sonra serbest bırakılacak.

Karara AB Bakanı Ömer Çelik kararı sert sözlerle eleştirirken Yunanistan'da "Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden hukuksuz hukuk anlayışı" bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'a geldikleri gün siyasi sığınma talebinde bulunan sekiz firarinin Türkiye'ye iade taleplerini de üç defa reddeden Yunanistan Danıştayı, Yunan hükümetinin itirazına rağmen, sekiz firarinin iltica başvurusunu kabul etti.

Yunanistan Danıştayı sekiz firariden birine tanıdığı siyasi iltica hakkının geri kalan yedi firari için de geçerli olacağını ve serbest bırakılacaklarını açıkladı.

Danıştay kararının temize çekilmesinden ve yayınlanmasından sonra sekiz firarinin topyekûn serbest bırakılması ve kendilerine verilecek seyahat belgeleriyle Yunanistan dışına çıkma hakkı kazanmaları bekleniyor.

Yunan hükümeti, sekiz firarinin "darbeci oldukları" gerekçesiyle siyasi iltica taleplerinin ret edilmesini istemişti.

Hükümetin itirazı sonucunda siyasi sığınma hakları geçen Aralık ayından bu yana askıya alınan askerler, Yunan Danıştayı'nın Yunan hükümetinin itirazına rağmen aldığı bu nihai kararından sonra serbest bırakılacak.

Yunan hukuk dünyası ikiye bölündü

Sekiz askerin siyasi sığınma talepleri Yunan hukuk dünyasını da iki cepheye ayırmış bulunuyor.

Firari askerlere iltica hakkı tanınmasından yana olan hukukçular, verilecek sığınma hakkı ile Yunanistan dışına çıkmalarının sağlanacağına ve Yunanistan'ın "bu yükten ve mağduriyetten" kurtulmuş olacağına inanıyordu.

İltica hakkı tanınmasına karşı çıkanlar ise bu askerlerin darbeci olduklarından bunların Türkiye'de olmasa bile Yunanistan veya başka bir ülkede yargılanmaları gerektiğine inanıyordu.

Türkiye'den karara yönelik ilk tepki ise AB Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik bunun "Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar" olduğunu söylerken "AB Üyesi Yunanistan'ın hukuk sistemi, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır" dedi ve ekledi:

https://twitter.com/omerrcelik/status/999370286142279680

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