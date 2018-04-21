Yunanistan kamuoyunda 'Türkiye'de erken seçim kriz getirir mi' tartışması

Yunanistan'da radyo ve televizyon kanallarının haber ve analiz programlarına, gazete manşetlerine son günlerde neredeyse her gün Türk-Yunan ilişkilerinden kaynaklanan kaygı ve endişeler hakim olmaya başladı.
Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'a firar eden 8 Türk askerinin iade edilmemesi ve hukuki sürecin hala devam etmesi, 2 Yunan askerinin Meriç sınırında Türk devriyeleri tarafından yakalanarak tutuklanması, 3 Yunan gencinin kendi insiyatifleriyle ıssız bir adaya Yunan bayrağı dikmesi, Rum yönetiminin Kıbrıs'ın kuzeyinde yürüttüğü sondaj çalışmalarına Türkiye'den gelen engellemeler gibi konular zaten gündemde geniş yer buluyordu.
Buna şimdi Türkiye'de erken seçim ilanının Yunanistan için ne anlam ifade ettiği tartışmaları eklendi.
Tartışmanın bir yanında Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçimlerine kadar Türkiye'nin Ege'de büyük bir kriz yaratabileceği ve Yunanistan'ın buna hazır olması gerektiği gibi görüşler var.
Gerçi daha "serinkanlı" düşünen kesimler Türkiye'nin Ege'de savaş çıkarmaya niyeti olmadığını, buna ihtiyacı olmadığını dile getirerek kamuoyunu yatıştırmaya çalışıyorlar ama kriz bekleyenlerin sesi tartışmaya daha çok damgasını vuruyor.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis bu nedenle medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenlerini toplayarak, kamuoyunda infial yaratan haberlere hassasiyetle yaklaşmalarını "rica" etti.
Aynı anda gerek Dışişleri Bakanlığı'nın gerekse Başbakan Aleksis Çipras'ın "sessiz" müdahalelerle Türkiye'ye karşı sert sözler sarfeden hükümetin küçük ortağına mensup milliyetçi çizgideki Savunma Bakanı Kammenos'a "diline dikkat etmesi" imasında bulundukları gözleniyor.
Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'de gözaltına alınmasından sonra "Erdoğan güvenilir bir muhatap olabilir mi? Hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir ülkede deli biriyle uğraşırken neler olacağını kimse bilemez" demiş, bu sözleri hükümet ortaklarından ve Yunan siyasetinin farklı kesimlerinden sert eleştiriler almıştı.
Türk-Yunan ilişkilerine daha "serinkanlı" bakanlardan biri ise eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) milletvekillerinden Dora Bakoyannis.
Bakoyannis, Yunanistan'ın Türkiye'yi tahrik edebilecek hareketlerden uzak durması gerektiğine dikkat çekiyor.
Ayrıca Bakoyannis'in, Türkiye'deki erken seçimlerle ilgili olarak SKAI Radyosu'nun sorularını yanıtlarken, CHP'yi kasdederek, "Türkiye'deki ana muhalefet partisi daha milliyetçi ve daha büyük krizler yaratabilir" demesi dikkat çekiciydi.
Yunanistan hükümet yetkilileri de 1996'da yaşanan ve iki ülkeyi savaşın eşiğine dek getiren Kardak kayalıkları krizinin bir benzerinin yaşanmaması için, halka itidal çağrıları yapıyor, "kayalıklara bayrak dikmek" gibi kışkırtıcı eylemlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorlar.
Özellikle geçtiğimiz hafta 3 Yunan gencinin bir kayalığa bayrak dikmesi ardından, Türkiye konusunda sert tutumuyla öne çıkan Savunma Bakanı Panos Kammenos bile eylemi şiddetle kınadı.
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