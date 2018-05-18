Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 askerin avukatı, müvekkillerinin Yunanistan’da kalmaktan “korktuklarını” açıkladı. Davaya ilişkin savunma ekibindeki hukuk profesörü Nikos Alivizatos, “askerlerin kaçırılma endişesiyle” Yunanistan’da kalmaktan korktuğunu savundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Alivizatos, Türk askerlerinin eğer kendilerine izin belgesi verilirse başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde ya da başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti. Ankara’nın iadesini istediği 8 askerden 2’sine Yunanistan tarafından iltica hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti kararın iptali için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.

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