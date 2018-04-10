HT Magazin'de yer alan habere göre, Onur Tan’ın yazıp yönettiği, çekimleri Makedonya ve İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Balkaymak’ filmi, sinemaseverleri masalsı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.



Gerçek hayatta evli olan, başrollerini paylaştıkları filmdeyse iki âşığı canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ve Melisa Yıldırımer’in beşinci evlilik yıldönümleri, filmdeki düğün sahnesinin çekimlerine denk geldi.



18 MAYIS’TA VİZYONDA



Set ortamında ikinci kez düğün yapan çift, “İleride çocuklarımıza bırakabileceğimiz çok güzel bir anımız oldu” dedi.

‘Balkaymak’ 18 Mayıs’ta vizyona girecek.