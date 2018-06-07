HT Egeli'de yer alan habere göre, Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabında evleri hak sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor. 9 Haziran Cumartesi saat 18.00’de gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine tüm Manisalılar’ı davet eden Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, tören sonrasında hak sahipleriyle birlikte iftar yapacaklarını duyurdu. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Akgedik Yunuskent’te bir şehir inşa ediyoruz. Burada yaşam çok kısa bir süre içerisinde başlayacak. Yunuskent’e gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız için belediye bahçesinden saat 17.30 itibariyle araçlar kaldıracağız” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER