Yurt dışında tanıtım atağı başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığını yaptığı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, bu yıl “City of everyting” konsepti ile kentin yurt dışında tanıtımı için yeni bir kampanya başlattı. Tanıtım faaliyetleri deniz, kültür, inanç şehri olan İzmir’in hem mavinin hem güneşin hem her şeyin şehri olduğu için “city of İzmir”, “city of everything” (herşeyin şehri) konsepti ile yürütülecek. Google, Youtube, Facebook ve Instagram üzerinden tüm Avrupa’da yayına giren filmlerin gösterimi, geri dönüşlerin iyi olduğu ülkelerde tema bazlı olarak devam edecek. Seyahat eden kitlenin medya alışkanlıkları göz önüne alınarak sosyal medya iletişimi öne çıkacak. Sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan influencer ve blogger’lar İzmir’e davet edilecek.

HT Egeli'de yer alan habere göre, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere hazırlanan ana filme ek olarak deniz, güneş, lezzet, tarih, doğa temalarında 5 tematik film hazırlandı. İnsanların birbirlerinin mesajlarına inandığınd an hareketle “İzmir Elçileri” projesi için start verildi. Bu proje ile Türkiye’de ve özellikle yurt dışında yaşayan İzmir sevdalılarına ulaşılarak onların İzmir elçisi olarak yurt dışında kentin tanıtımını yapmaları sağlanacak.

