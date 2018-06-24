Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan oylar, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salonlarda muhafaza ediliyor. Polis ekiplerince korunan salonlar güvenlik kameralarıyla da anbean izleniyor.

Yurt dışından getirilen ağzı mühürlü torbalardaki oy pusulaları, oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılacak sayım için bin 170 şeffaf oy sandığında tutuluyor.

Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak. Bu esnada, talepte bulunan siyasi partiler de müşahit bulundurabilecek.

KKTC'DE HALK SANDIK BAŞINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde kayıtlı 191 bin 153 seçmen, 734 şeffaf sandıkta oy kullanacak.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek.

Vatandaşlar, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği için tercihini yapacak.

Yerel seçimlerde 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve toplam 280 meclis üyeliği için oy kullanılacak.

Belediye başkanlığı için 111 aday yarışıyor.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Seçim Yasası uyarınca 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak. 19.00-21.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimini kazananların sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını belirtmişti.