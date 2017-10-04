Yurtdışında oynayan Türk futbolcuların performansları

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Genç futbolcu için henüz konuşmak erken ama Villarreal'e henüz uyum sağlayamadığı ortada. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve Avrupa Ligi'nde toplamda 3 kez ilk 11 şansı buldu. 5 maçta da sonradan oyuna dahil olan Enes, 1 gol atabildi. Uyum sürecini atlattıktan sonra daha skorer bir görüntü çizmesini bekliyoruz.