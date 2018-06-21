Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yurtdışında 60 ülke, 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda oy kullanma süresi sona erdi. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 532’si sandık başına gitti. Bunların, 1 milyon 357 bin 676’sı dış temsilciliklerde, 128 bin 856’sı gümrük kapılarında oy kullandı. Yurtdışında seçimlere katılım yüzde 48.78’e ulaştı.

Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bu nedenle yurtdışı oyların sayısının 1 milyon 550 bine ulaşması bekleniyor. Bu durumda yurtdışı oyların seçim sonuçlarına yüzde 2.5’e kadar etkisinin olması öngörülüyor. 24 Haziran için en fazla oy 1 milyon 443 bin 585 kayıtlı seçmenin bulunduğu Almanya’da kullanıldı.