İstanbul'da düzenlenen bir otomobil hırsızlığı operasyonunda, plakaları aynı 3 otomobil ele geçirildi. Kimliğinde vatansız olduğu belirtilen Aydın Ş.'nin, çalınan araçları sahte geçici plaka takarak gerçek fiyatının altında sattığı ortaya çıktı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'de şüphe üzerine geçici plakalı lüks bir cipi durdurdu. Aracın belgelerinin sahte olduğundan şüphenilmesi üzerine başlatılan araştırmada, cipin İsviçre'den çalıntı olduğu ortaya çıktı. Aracı kullanan Ersin B., otomobili 344 bin liraya Aydın Ş.'den (49) aldığını söyleyerek "Bana ÖTV borcu olduğunu, bu nedenle ucuza verdiğini, geçici plaka ile istediğim gibi gezebileceğimi söyledi" dedi.
SAHTE BELGE DÜZENLENMİŞ
Bu ifade üzerine polis Aydın Ş.'yi incelemeye aldı. Sahtecilik, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından toplam 21 kaydı olan Aydın Ş. ile olaya karışan Samet S.'yi (35) gözaltına alındı. Ele geçirilen aracın 8 Nisan'da Edirne Hamzabeyli sınır kapısına yabancı uyruklu bir kişi tarafından getirildiği ve yurda sokulduğu tespit edildi. Olayla ilgili sürdürülen operasyonda, biri yurtdışından çalınan 3 yabancı plakalı otomobil daha ele geçirdi. Bu araçlardan üçüne Aydın Ş. tarafından eş plaka takıldığı, sahte belge düzenlendiği tespit edildi. Aydın Ş.'nin nüfus cüzdanı kimliğinde ‘Vatansız' yazması dikkat çekti.
Çalıntı araçlara sahte evrak yapmaktan cezaevinde 10 yıl yattığını belirten Aydın Ş.'nin üzerinden, yüzde 90 engelli olduğunu gösteren bir rapor da çıktı. Ancak polis engeli tespit edemedi. Çalışmanın ardından şüpheliler Aydın Ş. ve Samet S. adliyeye gönderildi.
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEKLER
Öte yandan lüks araçları Türkiye'de satın alan 3 kişiye de çalıntı otomobil almak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen otomobiller ise yurt dışında bulunan sahiplerine teslim edilecek.
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