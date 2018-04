HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Pukkelpop Fest Belçika (15-18 Ağustos)

Belçika’yı keşfetmek için size birkaç neden; Arcade Fire, Bonobo, Dua Lipa, Imagine Dragons, Kendrick Lamar, King Gizzard & The Lizard Wizard, N.E.R.D, Rag’n’Bone Man, Róisín Murphy... Kombinesi 1045 TL.

Jazzablanca Fas (14-22 Nisan)

Atlas Okyanusu kıyısındaki Casablanca’da efsanevi bir müzik festivali var. Bu hafta bir çılgınlık yapıp kendinizi okyanus kıyısında caza verebilirsiniz. Sahneye çıkacak isimlerden bazıları şunlar: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Tom Odell, Morcheeba, Beth Ditto, Yolanda Brown, The Wanton Bishops. Üstelik 6 günlük festival bilet yalnızca 365 lira. Dans etmek ve cazcılarla tanışmaksa bedava!

Add Festival Yunanistan (2 Haziran)

Athena’nın yaz ayları epey şenlikli oluyor. Uçakla 1 saat 15 dakika, otobüsle 10 saat. Artık hangisini isterseniz. Hafta sonunda eğlence arayanlara gezmelik tek günlük festival. Dans vaat eden konserde Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh, Amelie Lens, Red Axes, Terence Fixmer gibi birçok isim sahne alacak. Giriş 175 lira...

Open’er Fest Polonya (4-7 Temmuz)

Bruno Mars, Artic Monkeys, Dawid Podsiado, Depech Mode, Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Nick Cave & The Bad Seeds, Mo, Years & Years... Başka söze gerek var mı? Rock’n Coke günlerinizi anımsatacak biliyorum çünkü festival Gdynia-Kosakowo Havaalanı’nda yapılıyor. Kamp imkânı da olan festivalin erken satışında kombinesi 806 TL.

Rockwave Festival Yunanistan (6 ve 19, 20 Temmuz)

Yine Atina’da bir etkinlik. Festival özel tek günlük bir açılıştan sonra iki günlük bir seri yapılacak. 6’sında Alt J, Artic Monkeys ve Miles Kane sahne alacak. Diğer iki gün daha sert$Iron Maden, Volbeat, Judas Priest, Saxon... Festival biletleri 425 TL’den başlıyor.

Lost & Found Festival Malta (3-5 Mayıs)

Türklerin sırf ucuz diye İngilizce okullarına gittiği Malta’ya eğlenmek için de gidilebilir. Diğer günler sakin olan Café Del Mar festival zamanı çok hareketli oluyor. Annie Mac, Diplo, Jamie XX, The Black Madonna, Tiga, Donae’o gibi isimlerin sahne alacağı festivalde kombine bilet fiyatı 662 TL. Hostelleri de bir o kadar ucuz.

Telekom Volt Macaristan (26-30 Haziran)

Tarihi şehir Sopron’da Depeche Mode, Iron Maden, Limp Bizkit, Hurts, Steve Aoki, The Kills gibi headline isimler müzikseverleri coşturacak. Yaz tatili planlayanlar bu festivalden sonra şehrin sınırındaki Avusturya’ya geçip konser macerasını bir tura çevirebilir. 5 günlük giriş 877 TL, günlük giriş 370 TL.

Atlas Weekend Ukrayna (4-8 Temmuz)

Hem vize yok hem de çok ucuz. Kiev’de gerçekleşecek festivalde The Chemical Brothers, Lost Frequencies, Tom Odell, Nothing But Thieves gibi isimlerin yanı sıra birçok yerel sanatçı sahne alacak. Ancak bir alternatif var; 283 liraya sadece The Chemical Brothers’ı, 770 liraya festivalin tamamınizleyebilirsiniz.

EXIT Festival Sırbistan (12-15 Temmuz)

Vizesiz bir diğer festival lokasyonu. Üstelik özel bir alanda elektronik müziğe kendinizi kaptıracaksınız. Novi Sad’ın Tuna Nehri’ne bakan Petrovaradin Kalesi’nde LP, David Guetta, Migos, Fever Ray, Ziggy Marley, Nina Kraviz, Solomun gibi bir sürü isim çıkacak. Türkiye’den çok kişi gittiğinden çeşitli kampanyalar yapılıyor. Uçak bileti, bilet, kamp ve transferler dahil 1700 TL.

Sziget Macaristan (8-15 Ağustos)

Avrupa’nın en büyük festivali Budapeşte’nin tamamını festivale dahil ediyor. Onlarca isim sahne alacak; Artic Monkeys, Lana Del Rey, Kendrick Lamar, Dua Lipa, Gorillaz, Kygo, Mumford & Sons, Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, Zara Larsson, Aurora, Everything Everything. Milli gururlarımızsa Ümmet Özcan, Baba Zula ve Ezhel! Kamp imkânı var, plajı var. Her müzik türüne göre bir sahne bulunuyor. Özgürlük Adası diye boşuna demiyorlar zira mobil bir tuvaleti aniden parti alanına çevirebiliyorlar. Biletleri yeni çıktı ama neredeyse bitecek. Kombine fiyatı 1646. Festival 4 taksitte ödeme imkânı veriyor. Günlük biletleri de 230 ila 350 lira arasında.