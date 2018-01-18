Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Tipi ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, yeniden beyaz gelinliğini giyen Uludağ'ın zirvesinde ise kar tatilcilerin çilesi oldu.

Uludağ'da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Kaygan zeminden dolayı araçları yoldan çıkanlara diğer sürücüler yardım ediyor.Ekipler, Uludağ'da özellikle oteller bölgesine giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bu arada Uludağ'da kar kalınlığının 137 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Niğde'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.



Denizli-Antalya karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, trafik kontrollü sağlanıyor.Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar arasında etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle Kazıkbeli Geçidi'nde birçok araç yolda kalırken, zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bolu Dağı'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. TEM ve D-100 yollarının bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar, Alacabel mevkisinde etkili oldu.

Akseki ilçesinin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar, Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.

Bursa kent merkezine mevsmin ilk karı bugün öğleden sonra yağdı. Kent merkezinde kısa süre etkili olan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı.



Tunceli'de iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışı ve tipi, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun bin 900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

kâr

yurt

yurttan kar manzaraları

kar çilesi

Kartpostal

beyaza büründü

muhteşem

manzara

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER