HT Egeli'de yer alan haberine göre,

NABIZ YOKLUYORLAR

1.Lig ekiplerinden Altınordu’da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer’e Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor’un talip olduğu öğrenildi. Üç kulübün de genç savunmacıyı transfer etmek için nabız yokladığı ve resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

21 YAŞINDA

İzmir ekibinde 2015’te profesyonel olan 21 yaşındaki futbolcunun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Yönetim de Yusuf’un yeni sezonda Süper Lig’de forma giymesine sıcak bakıyor. Altınordu’yla sözleşmesi 2019’da sona erecek Yusuf, genç yaşına rağmen 1. Lig’de şimdiye kadar 82 karşılaşmada görev aldı.