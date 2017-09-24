Yusuf Erdoğan: Elimizdeki maç akıp gitti

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da, kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Erdoğan, "Gerçekten yazık oldu. Çok iyi oynadığımız müsabakayı kaybettik. Yenileceksek böyle yenil diyeceğim ama elimizdeki maç akıp, gitti. Tutamadık. Olsun, iyi mücadele ettik, sonucu elde edemedik. Çok üzgünüz. Bu gece rahat uyuyamayacağız ama yarından itibaren Kayseri maçına odaklanmak istiyoruz" dedi.

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