Süper Lig’de sezon sona erdi ama söylentileri devam ediyor. Özellikle geride kalan dönemde yaşanan hakem hataları ve birçok takımın canının fazlasıyla yanması nedeniyle eleştiri oklarının bir numaralı hedefi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu oldu. Sezon boyunca genelde sessiz kalmayı tercih eden zaman zaman da aldığı ağır eleştirilere yanıt veren başkan Namoğlu’yla ilgili olarak da sezon bitişiyle birlikte iddialar birbiri ardına ortaya atılmaya başladı. Bunların en önemlisi de Yusuf Namoğlu’nun görevi bırakacağı iddiasıydı.

GÖREVE DEVAM

Habertürk Spor'un haberine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu iddiaların aksine görev süresini sonuna kadar kullanmakta kararlı. Yakın çevresine ‘Görevi bırakacak’ iddialarını değerlendiren Yusuf Namoğlu, “11 ayım daha var. 11 ay sonra gidiyorum. Zaten önümüzdeki sezon ligi V.A.R. (Video Yardımcı Hakem) yönetecek” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.