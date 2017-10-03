''Yusuf ve Abdülkadir ile Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor''

Avrupa'nın gözü Trabzonspor'un iki gencinde...

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, ''Yusuf Yazıcı için Avrupa'dan 3 kulüp ciddi şekilde bastırıyor. Henüz kendilerine bir cevap vermedik ama ilgilendikleri doğru.'' dedi.

''ABDÜLKADİR YOLUN BAŞINDA''

Son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür için de,''Abdülkadir Ömür için Avrupa'dan birçok kulüp bizden randevu istiyor ama onu şimdilik satmayı düşünmüyoruz çünkü henüz yolun başında.'' ifadelerini kullandı.

Muharrem Usta - Yusuf Yazıcı - Abdülkadir Ömür

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