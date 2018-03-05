Beşiktaş karşısında mağlubiyet yaşayan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

OKAY YOKUŞLU: ÜST SIRALARA YAKLAŞMAK İÇİN FIRSAT MAÇIYDI

"Dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş iyi bir takım. Saha avantajımızı kullanmak isterdik ama basit goller yedik. Kimin atarsa kazanacağı bir mücadele oldu. Üzgünüz, üst sıralara yaklaşmak için fırsat maçıydı. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

YUSUF YAZICI: ÇOK ÜZGÜNÜM

"Şu anda çok üzgünüm. Taraftarlarımızı anlıyorum. Özeleştiri yapmak durumundayız. Bir şeyleri yanlış yaptık ve olmadı. Taraftarları üzdük, sevindirmemiz gerekiyor. Maçın genelinde iyi oynadık ama olmadı. Kazanmayı çok istiyorduk ama bir şeyleri yanlış yaptık. Futbol performans oyunu. Herkes kazanmak ister ama olmadı. Bir sonraki maça iyi hazırlanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz."