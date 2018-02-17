Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; takımla birlikte yaptığı idmanlar dışında kondisyoneri İlker Koyuncuoğlu eşliğinde özel programlar yapan Yusuf Yazıcı, bu şekilde form tutmaya çalışıyor. Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde bulunan Bordo-Mavili oyuncunun, dünyaca ünlü yıldızlar gibi yediği besinlerden, uyku saatine kadar her şeye dikkat ettiği, verilen programlara da titizlikle uyduğu bildirildi.



''BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYORUM''

Her antrenman bitimi ekstra çalışmalar yapan Yusuf Yazıcı, zorlu Medipol Başakşehir maçı için hocasından forma istedi. 21 yaşındaki oyuncu, “Eksiklerimi biliyorum, bu doğrultuda çalışıyorum. Cezam sona erdi. Rıza hocam şans verirse, Medipol Başakşehir karşısında forma giymek istiyorum” şeklinde konuştu.

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