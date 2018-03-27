Yusuf Yazıcı fırtınası Türkiye'yi aştı, dünyaya taştı! Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray karşısına çıkacak olan Trabzonsporlu futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri Türkiye'ye geliyor!

DHA'da yer alan habere göre Barcelona, Arsenal, Atletico Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Monaco Yusuf Yazıcı için maça gözlemci ekiplerini gönderecek.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Bursaspor gibi önemli mücadelelerde gösterdiği performansla dikkatleri çeken Yusuf, 26. haftadaki 4-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor maçının ise yıldızı olmuştu. Genç futbolcu maçta 2 gol atarak takımına 3 puanı getirenlerden biriydi.

25 maçta attığı 5 gol ve 4 asistle 9 gole doğrudan katkı sağlayan ve milli formayı üzerine geçiren Yusuf, UEFA tarafından 2018 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yetenek arasında ikinci sırasında gösterilmişti.