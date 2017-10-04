Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yükselişi, 'Nereden nereye' dedirtti

Geçmişte Türk futboluna sayısız isim kazandıran Trabzonspor’un yeni yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği şansı çok iyi değerlendiren iki genç yetenek, kariyer basamaklarını çok hızlı tırmandı.



Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; 2010-2011 sezonunda seremonide Egemen Korkmaz’ın önünde duran Abdülkadir Ömür ile kaptan Onur Kıvrak’la İstiklal Marşı’nı okuyan Yusuf Yazıcı, 8 yılda A takıma çıktı.

2 sezondur ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri olan Yusuf Yazıcı, Milli Takım’a kadar yükseldi ve kaptan Onur’la birlikte Ay-Yıldızlı formayı giyme gurunu yaşadı. Her iki yeteneğin bu yükselişi “Nereden nereye” dedirtirken, son olarak Beşiktaş maçında ışıl ışıl parlayan “Yerli Messi” lakaplı Abdülkadir de Kırmızı-Beyazlı formaya göz kırptı.





Egemen Korkmaz’ın önünde seremonide yer aldığı günleri çok iyi hatırladığını belirten 18 yaşındaki Abdülkadir, “Egemen ağabeyle seremonide birlikteydik. Yıllar gerçekten de çok çabuk geçti. Bana ‘Bir gün Trabzonspor’da forma giyeceksin ve bu takımın 11’inde banko oynayacaksın’ deselerdi inanmazdım. Şimdi çok mutluyum. İyi ki o gün seremonide Egemen ağabeyle fotoğrafta yer almışım” ifadelerini kullandı.

MİLLİ FIRTINA

Trabzonspor, 4 futbolcuyla A Milli Takımı’a en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Ay-Yıldızlılar’ın Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçlar için Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen ve Burak Yılmaz göreve çağrıldı. Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan 3´er, Dortmund´tan 2, Bursa, Konya, Göztepe, Barcelona, Villarreal, F.Düsseldorf, Freiburg, Roma, C.Vigo, Wolfsburg ve Milan’dan ise 1’er oyuncu kadroda yer aldı.