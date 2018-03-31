Trabzonspor'un yıldızı yuvadan uçabilir...

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre; Tottenham, Yusuf Yazıcı için 14 milyon sterlin (80 milyon TL) değerinde bir teklif sunma hazırlığında... Birçok kulüp tarafından teklif alan Yusuf Yazıcı için en ciddi aday ise Tottenham.

Yarın Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbide genç yıldızı Barcelona, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin gözlemcileri de olacak. Yusuf Yazıcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 5 gol 4 asistlik bir katkı sağladı. Genç yıldızın Mayıs 2022'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi var.