Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 19 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için görevi bıraktı. İşte Yusuf Ziya Yılmaz'ın hayatından kesitler.
YUSUF ZİYA YILMAZ KİMDİR?
Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılından beri Samsun büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten Türk mühendis ve siyasetçi. 19 yıl, 8 gündür hizmete devam etmektedir. Bu süre ile, aralıksız en uzun süre belediye başkanlığı yapan kişi unvanını, toplamda 16 yıl, 319 gün başkanlık yapan Kemal Vehbi Gül'den devralmıştır.
YUSUF ZİYA YILMAZ'IN EĞİTİM VE İŞ HAYATI
1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Yılmaz, ilk orta ve ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra, üniversiteyi o zamanki adı İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bitirdi. 1975'te karayollarında mühendis olarak iş hayatına başlayan Yılmaz, 1983 yılında Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'ne Makina İkmal Baş Mühendisi olarak atandıktan sonra 1987'de Karayolları Genel Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğüne atandı. 1990 yılında Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne, 1992 yılında ise Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Altı yıl boyunca Samsun'da görev yaptıktan sonra İstanbul Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'ne atandı.
YUSUF ZİYA YILMAZ'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yusuf Ziya Yılmaz, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü görevini sürdürürken, 1999 Türkiye yerel seçimleri için Mesut Yılmaz tarafından 1 Şubat 1999'da Anavatan Partisi Samsun belediye başkan adayı olarak gösterildi. 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde %28.00 oy alarak CHP'li Muzaffer Önder'den başkanlığı devraldı. Belediye başkanlığındaki ilk döneminde Samsunspor'a 1,5 yıl başkanlık da yapan Yılmaz, 2004 seçimleri öncesinde partisinden istifa etti[4] ve 18 Kasım 2003'te Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 14 Şubat 2004 tarihinde bir kez daha Samsun belediye başkanlığına aday gösterilen Yılmaz, bu seçimde oylarını bir önceki seçime oranla yaklaşık 20 puan artırarak, %46.30 oy aldı ve ikinci kez başkanlığa seçildi. Böylece bir iktidar partisi 1980 sonrası Samsun'da ilk kez yerel seçim kazandı.
Yılmaz, 12 Ocak 2009'da üçüncü kez 2009 yerel seçimlerinde aday gösterildi. Bu seçimlerde ise %48.45 oy alarak üst üste üçüncü kez belediye başkanı seçildi. Başkanlığının bu döneminde, 16 kilometrelik Samsun tramvay hattı hizmete başladı. Yusuf Ziya Yılmaz, 3 Aralık 2013'te 2014 yerel seçimleri için bir kez daha AK Parti'den aday gösterildi.
Yusuf Ziya Yılmaz, eski bir tarih öğretmeni olan Semiha Yılmaz'la evli olup, çiftin çocukları yoktur.
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