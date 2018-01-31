Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'in Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Inter'le resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Inter'e 2011 yılında transfer olan Japon sol bek, bu sezon İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 9'u ilk 11 olmak üzere 11 müsabakada görev yaptı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nagatomo'nun Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Nagatomo'nun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkililerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Inter formasıyla bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sahaya çıkan Nagatomo, sözleşme imzalaması halinde Junichi Inamoto'nun ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek ikinci Japon oyuncu olacak.