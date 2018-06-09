Devre arasında gelmesine rağmen hem profesyonelliği hem de başarılı futboluyla taraftarın gönlünde taht kuran Yuto Nagatomo’yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Şükrü Hanedar ile birlikte Milano’ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nagatomo’nun bonservisini almak için İnter Kulübü yöneticileriyle pazarlığa oturmuştu.

İstenen 3 milyon Euro’luk rakam nedeniyle masadan kalkan Albayrak, Nagatomo’dan yardım istedi. Japon futbolcunun, İnterli yöneticilerle görüşerek “Galatasaray’da beklemediğim kadar sevgi ve saygı gördüm. İnanılmaz günler geçirdim. Ailem de İstanbul’u çok sevdi. Bu kısa sürede Galatasaray’a yüreğimi verdim. Sizden bonservisim konusunda kolaylık sağlamanızı istiyorum” diyerek ayrılmak istediğini iletti.

İtalyanlar’ın, birkaç gün içinde yeniden Albayrak’ı çağırıp rakam konusunda indirime gitmesi bekleniyor. Samuray ayrılırken duygusal bir veda mesajı yazmış ve “Kalbimi yerinden çıkacak kadar sevgi aldım” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi 2 milyon Euro’ya bitirmeyi hedefliyor.