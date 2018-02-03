Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Yuvamdaki Düşman 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

"KARININ AİLEMİZE ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM!"

Yasemin’in ilaçlarının değiştiğini öğrendiği ve bunun için Olcay’ı suçladığı tanıtımda, Olcay’ın “Karının ailemize zarar vermesine izin vermeyeceğim!” sözleri dikkat çekiyor. Olcay ve Yasemin arasında kalan Murat sinirlerine hakim olamazken, Ceren’in “Göstereceğim ben sana doğruyu yanlışı, o yarım kalmış aklını da alacağım senin!” sözleri gerilimi arttırıyor.

Murat’ın uyuduğu sırada yanına yaklaşan Ceren’in ve o sırada Murat’ı arayan Yasemin’in arasında neler olacağı merakla bekleniyor. Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyiciyi her perşembe ekrana bağlayacak.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yuvamdaki Düşman’ın geçtiğimiz Perşembe ekrana gelen 2. bölümünde;

Ceren yeni kimliği ile Çifthanlılardaki ilk gününe başladı. Bu sırada Yasemin, Tülin’in yanına giderek neden davacı olmadığını öğrenmek istedi. Tülin’in yaşadığı zorlu süreci ve hastalığını öğrenen Yasemin duydukları karşısında şoke oldu. Şirketteki aktif görevini bırakmak isteyen Murat’ın yerine geçmek isteyen Nil ise Murat’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Sarhoş olan ve soluğu Alper’in evinde alan Nil, onunla dertleşmek istedi.

Bu sırada eve gelen Murat, Nil’in onları dinlediğinden habersiz Alper’e, şirketin başına geçmesi için teklifte bulundu. Kazadan sonra araba kullanamayan Yasemin, Tülin’i ziyaret etmek istedi. Yasemin’i Tülin’e götürebileceğini söyleyen Ceren, Olcay ve Yasemin’i karşı karşıya getirecek planını uygulamaya koydu. Yarı yolda arabayı kullanması için Yasemin’e veren Ceren, Olcay’a Yasemin’in zorla arabayı kullandığını söyledi.

Yasemin’in Tülin’i köşke davet ettiğini öğrenen Ceren, Tülin’in kendisini görmemesi için her şeyi göze alarak harekete geçti. Heyecanlı dakikaların yaşandığı sahnede Ceren, kahvesine koyduğu ilaçla Tülin’in bayılmasını ve hastaneye kaldırılmasını sağladı. Yasemin’in düzenli kullandığı ilaçları değiştiren, kaybettiği oğlu Umut’un yerine koyduğu Kerem’i emzirmeye başlayan Ceren, Kerem’i gezdirme bahanesiyle televizyon izleyen Murat’ın yanına geldi.

Murat’ın oğlu Kerem’i sevdiği sırada Ceren, Yasemin’in koltuğuna yerleşti. Murat, Kerem ve Ceren’in aile gibi göründüğü sahnede Ceren'in mutluğu yüzünden okunuyordu. Hastanede yanık ünitesinde tedavi gören gizemli kişinin final sahnesinde söyledikleri ise dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağına dair merakı iyice arttırdı.