Zengin oyuncu kadrosu ve psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ve yayınlanan 4 bölümüyle izleyicilerden tam not alan Yuvamdaki Düşman'ın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Yuvamdaki Düşman 5. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

"EĞER BENİ KAYBETMEK İSTEMİYORSAN BIRAKACAKSIN!"

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yasemin’in “Eğer beni kaybetmek istemiyorsan bırakacaksın!” diyerek Murat’tan uzaklaşmak istediği tanıtımda, Ceren’in “Bazen kaybetmemek için oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri!” sözleri dikkat çekiyor.

Metin’i bir kızla gören Tuğçe kıskançlık krizine girerken, Tülin’in durumunun ağırlaştığını öğrenen Yasemin apar topar hastaneye gidiyor. Hemşire kılığına giren Ceren’in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yuvamdaki Düşman’ın Perşembe akşamı ekrana gelecek 5. bölümünde Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür.

Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez. Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer. Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir!

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer alıyor.

Yuvamdaki Düşman’ın merakla beklenen yeni bölümü Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!