Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer alıyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yuvamdaki Düşman’ın bu akşam ekrana gelecek beşinci bölümünde Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez.

Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer. Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir!

“Yuvamdaki Düşman” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!