Show TV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Yuvamdaki Düşman’ın oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni dizinin başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin ve Aslı Tandoğan yer alacak.

‘Yuvamdaki Düşman’, hayalini kurduğu hayata ulaşmak üzereyken her şeyini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Kadın, ailenin bebek bakıcısı olup gizli planını uygulamaya başlayınca, ortaya çıkacak psikolojik gerilim izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Yapımcılığı Düş Gezginleri, senaryosu Rüya İşçileri’ne ait dizinin yönetmenliğini müge Uğurlar yapacak.

Yuvamdaki Düşman