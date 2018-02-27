Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan SHOW TV'nin psikolojik gerilim türündeki dizisi Yuvamdaki Düşman'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yuvamdaki Düşman dizisi, 6. bölümüyle Perşembe akşamı final yaparak ekranlara veda edecek. İşte Yuvamdaki Düşman 6. final bölümü fragmanı ve detaylar...

CEREN'İN SON OYUNU!

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki dizisi Yuvamdaki Düşman’ın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Yasemin’in “Çocuğumu benden ayıramayacaksın!” diyerek sinir krizi geçirdiği tanıtımda Murat, eşini sakinleştirmeye çalışıyor. Ceren, Yasemin’in yokluğunu fırsat bilerek Murat’la yakınlaşmak istiyor.

Eski sevgilisi Okan’ın tehdidine boyun eğen Ceren parayı bulmak için harekete geçiyor. Olcay’ın gerdanlığını satmak isterken, alıcının “Senin anneannenin adı Olcay Çifthanlı mı?” sorusuyla şoke oluyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yuvamdaki Düşman’ın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 5. bölümünde;

Murat’ın kamera kayıtlarını yakmasıyla hayal kırıklığına uğrayan Yasemin köşkten ayrılmaya karar verdi. Onu yalnız bırakmaya niyeti olmayan Murat, Yasemin’i dağ evine götürdü. Nil’e evlenme teklifi eden Alper “hayır” yanıtını aldı fakat Olcay, Nil’i ikna ederek Alper’le barışmasını sağladı.

Ceren, ayağının burkulduğunu söyleyerek Murat’la yakınlaşmaya çalıştı. Yasemin ve Murat dağ evinde baş başa romantik anlar yaşadı. Fakat çiftin mutluluğu Ceren’in planıyla kısa sürdü. Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşen Tülin, Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alsa da başaramadı.

Yasemin eve dönerken Tülin’in ağırlaştığını öğrendi. Ceren, Yasemin’den önce Tülin’e ulaşmayı başardı ve Tülin, Ceren’in müdahalesiyle Yasemin’e bir şey söyleyemeden hayatını kaybetti. Ceren’in eski sevgilisi Okan, Ceren’den intikam almak için geri döndü. Ceren’den yediği kazığı unutmayan Okan ne yapacaktı?

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getirdi. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer aldı.

Yuvamdaki Düşman’ın final bölümü Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!