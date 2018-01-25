Yuvamdaki Düşman, bu akşam saat 20:00'de SHOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yuvamdaki Düşman'ın hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizinin oyuncu kadrosunu araştıran izleyiciler, internet üzerinde "Yuvamdaki Düşman oyuncuları" aramasını arttırdı. İşte Yuvamdaki Düşman oyuncu kadrosu ve detaylar...

YUVAMDAKİ DÜŞMAN OYUNCU KADROSU

Yuvamdaki Düşman oyuncuları merakla araştırılıyor. SHOW TV'de bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan Yuvamdaki Düşman dizisi, zengin ve usta oyuncu kadrosuyla büyük dikkat çekiyor. İşte Yuvamdaki Düşman oyuncuları;

Nebahat Çehre (Olcay karakteri)

Altmışlı yaşların ortalarında, alımlı ve zeki bir kadındır. Varlıklı, aristokrat bir aileden gelmektedir. Eşi Mehmet Ethem Çifthanlı öldükten sonra, hem ailenin hem de şirketin başına o geçmiştir. Uzun yıllar şirketi yönetmiştir. Otoriter ve ailesine bağlıdır ve bu yüzden çok kontrolcüdür. Çocukları onun her şeyidir. Özellikle biricik kızı Nil’e, küçükken yaşadığı talihsiz bir olaydan ötürü çok düşkündür.

Aslı Tandoğan (Yasemin karakteri)

Yirmi yedi yaşında güzel bir kadındır, eğitimli bir ailenin kızıdır. Eşi Murat Çifthanlı ile üniversitede okurken tanışmıştır ve hala ilk günkü gibi kocasına aşıktır. Sevecen ve yardımseverdir, dost canlısıdır, insanlara çabuk güvenir. Ailesini bir kazada kaybettikten sonra tek hayatı Murat ve kız kardeşi Tuğçe olmuştur. En büyük hayali yılladır özlemini yaşadığı bir bebek sahibi olmaktır. Kerem’in doğumuyla bu özlemine kavuşmuştur.

Pamir Pekin (Murat karakteri)

Çifthanlı ailesinin, şirketinin varisidir. Güçlü, zeki ve başarılı bir iş adamıdır. Yakışıklı ve kendine güvenen biridir. İyi eğitimlidir, köklü bir aileden gelir. Biricik eşi Yasemin’e, tanıdığı ilk günden beri aşıktır. Ailesine bağlıdır ve onlarla vakit geçirmeyi sever. Ailesi için her şeyi yapar. Çabuk sinirlenir. Sinirlendiği zaman hiçbir şeyi gözü görmez.

Ece Çeşmioğlu (Ceren karakteri)

Yirmi yedi yaşında, oldukça güzel bir kadındır. Her zaman dış görünümüne, kıyafetlerine dikkat eder. Fakir bir ailede doğup büyümüş, hırslarıyla o aileden kurtulmuş, geçmişini silmek için ismini bile değiştirmiştir. Ruh sağlığı küçük yaşlarda bozulmuş ve ilerlemiştir. Çok zekidir. Bencil ve hırslıdır, istediğini elde etmek için göze alamayacağı şey yoktur! En büyük hayali kaybettiklerini geri almaktır.

Pelin Öztekin (Nil karakteri)

Çifthanlı ailesinin göz bebeğidir, yirmili yaşların başında hayat dolu bir kızdır. El bebek, gül bebek büyütüldüğü için sevgi konusunda şımarıktır. Abisi ve annesine çok düşkündür. Küçükken yaşadığı başına gelen talihsiz bir olaydan ötürü, bir süre psikolojik tedavi görmüştür, hala o olayın etkisi altındadır. Alper’e ilk gördüğünden beri aşıktır.

Hakan Dinçkol (Alper karakteri)

Yakışıklı, sevecen, başarılı bir iş adamıdır. Her zaman kafasının rahat olmasını ister, hayatı istediği gibi yaşar. Sıkıntıya, strese gelemez. Yasemin ile liseden, Murat ile üniversiteden beri arkadaştır. Murat’ın en yakın arkadaşıdır. En büyük zaafı, liseden beri aşık olduğu Yasemin’dir.

Rıza Akın (Hikmet Kara karakteri)

Çifthanlı ailesinin, köşkünün kahyasıdır. Karısı Safiye ve oğlu Metin ile köşkte yaşamaktadır, eşi Safiye de mutfakta çalışıyordur. Olcay Çifthanlı’nın eli koludur, her zaman onun emrindedir. Sadık ve güvenilir bir adamdır. Çifthanlı ailesi için yapamayacağı şey yoktur. İnsan sarrafıdır, herkese kolay inanmaz.

Sultan Köroğlu Kılıç (Safiye Kara karakteri)

Kırk beş yaşlarında, Çifthanlı köşkünün mutfağında çalışanıdır. Hikmet’in eşi, Metin’in annesidir. Eşine ve oğluna çok düşkündür. Oğlunun okuyup iyi yerlere gelmesini istemektedir.

Doğaç Yıldız (Metin karakteri)

Hikmet’in oğludur. Tuğçe ile aynı okula gitmektedir, Tuğçe’nin en yakın arkadaşıdır. Başarılı, zeki ve yakışıklı bir delikanlıdır, ailesine bağlıdır. İçten içe Tuğçe’yi sevmektedir, onu korumak için her şeyi yapar.

Cansu Türedi (Tuğçe karakteri)

Yasemin’in liseye giden kız kardeşidir. Yasemin anne-babasını trafik kazasında kaybettikten sonra kardeşini yanına almıştır. Tuğçe yaşadıklarından dolayı ablasına çok düşkündür, Murat’ı ise, hem bir abi hem de bir baba yerine koyar. Ergenlik dönemindedir, hareketlidir, fevridir ve her istediğini yapmak ister. Bu nedenle ablası ile sık sık ters düşer.

Pelin Karahan (Tülin karakteri)

Ünlü mimar Kemal Yılmaz’ın eşidir. Eşi ile mimarlık fakültesinde tanışmışlar, mezun olunca hemen evlenmişlerdir. Yıllarca çocuk sahibi olmak için çeşitli tedaviler gören Tülin’in vücudu yenik düşmüş lenf kanserine yakalanmıştır. Kocasını kaybettiği kaza ona yakın arkadaşı, Yasemin’i kazandırmıştır. Ama hayatlarını yıkan kadının yanı başlarında olduğundan habersizdir.

Çağdaş Onur Öztürk (Kemal karakteri)

Ceren’in biricik aşkı, Tülin'in eşidir. Yakışıklı, başaralı bir mimardır, sosyetenin tanıdık isimlerindendir. Tülin' e ilk görüşte aşık olmuştur, ama onu hastalığı sürecinde yıpranmıştır. Ceren’in hayatlarına girmesiyle her şey tersine döner, Ceren’e aşık olur. Kanser olan karısını bırakıp Ceren ile bir hayat kurar, ama geleceğin ona neler getireceğinden habersizdir.

yuvamdaki düşman oyuncuları

Yuvamdaki Düşman oyuncu kadrosu

Yuvamdaki Düşman

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