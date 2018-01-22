Vücudu yüz naklini reddeden Fransız adam, ikinci kez bu prosedürü geçirecek dünyadaki ilk kişi oldu. 40'lı yaşlarında olan ve ismi açıklanmayan kişiye yedi yıl önce yüz nakli yapıldı ancak ret yüzünden talihsiz adam yüzü olmadan iki aydır suni komada tutuluyordu.

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Pazartesi günü ikinci donörün bulunmasıyla tam gün süren bir operasyon yapıldı. Operasyonun ardından uzmanlar, yüzün kronik reddinin ardından tekrar nakil yapılabileceğini gördüklerini açıkladılar.

Son 10 yılda yüz nakli prosedüründe önemli gelişmelere rağmen yüz nakli, genellikle kaza, şiddet veya nadir görülen genetik bozuklukların kurbanı olan kişiler tarafından risk teşkil ediyor.

"İLK YÜZ NAKİLLİ HASTA KANSERDEN ÖLDÜ"

Russia Today'in haberine göre; alıcıların yaşamlarının geri kalan kısmında bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanmaları gerekiyor; bu durum vücudun yabancı dokuyu reddetmemesi anlamına geliyor; bu da hastayı enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savunmasız bırakıyor.

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Dünyada ilk yüz nakli olan Isabelle Dinoire, ameliyattan 11 yıl sonra 2016 yılında kanserden öldü. Vücut organ naklini reddetti ve doktorlar hastanın dudaklarını kısmen kaybettiğini söyledi.

Doktorlar, ikinci yüz nakli olan kişinin vücudunun ikinci yüzü kabul edip etmeyeceğini henüz bilmediklerini söylediler.

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