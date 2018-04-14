Hepimiz kendimiz için en uygun güneş gözlüğünü almak isteriz. Ancak bazen çok beğenip satın almak istediğimiz gözlük, istediğimiz gibi yüzümüzde duramayabiliyor. Aradığımız ya da beğendiğimiz güneş gözlüğü modeli yüz tipimize uygun olmayabiliyor. Peki yüz şekline göre gözlük nasıl seçilir? İşte gözlük seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve yüz şekline göre gözlük seçimi...

OVAL YÜZ

Oval yüze hemen her çerçeve uyar. Yumuşak köşeleri olan ve şakağa doğru yükselen kare şeklinde çerçeveler oval yüzlere özellikle yakışır.

Çerçeve önerileri: Herhangi bir çerçeve

YUVARLAK YÜZ

Çerçevelerin yüzü daha uzun ve ince göstermesi gerekir. Genel anlamda aranması gereken yüzün en geniş kısmına eşit veya çok az daha geniş çerçevelerdir. Yüksek şakaklı çerçeveler daha uzun bir profil etkisi verir. Kaş çizgili çerçeveler de (kalın veya belirgin üst çerçeveler) gözü çekik gösterir ve bu etki yüzün daha uzun görünmesini sağlar.

Çerçeve önerileri: Köşeli veya dikdörtgen, genişçe çerçeveler.

KARE YÜZ

Bu tip yüzde kuvvetli bir çene çizgisi, geniş bir alın ve elmacık kemikleri bulunur. Köşeleri yumuşatmak için yumuşak, kıvrımlı çerçeveler seçilerek yüze anlam verilebilir. Klasik oval çerçeveler de bu yüz tipine yakışır.

Çerçeve önerileri: Oval, yuvarlak.

ELMAS ŞEKİLLİ YÜZ

Bu yüz tipinde geniş veya yüksek elmacık kemikleri, dar alın ve çene bulunur. Oval çerçeveler yüzün kenarlarını yumuşatır; yumuşak kıvrımları olan kare çerçeveler de aynı etkiyi yaratabilir. Her durumda çerçevenin elmacık kemiklerinin genişliğinden daha geniş olmamasına dikkat edilmelidir.

Çerçeve önerileri: Oval, kare, çerçevesiz.

UZUN YÜZ

Yüzün en geniş yerinden daha geniş olmayan bir çerçeveyle yüzün olduğundan daha geniş ve kısa görünmesi sağlanabilir. Bu tip yüzde yuvarlak ve kare çerçeveler çok başarılıdır. Enine hatları kısa, boyuna hatları uzun olan çerçeveler de bu yüze göredir.

Çerçeve önerileri: Yuvarlak, kare.

ÜÇGEN YÜZ

Göz bölgesi vurgulanarak yüzün alt kısmındaki vurgu azaltılmalıdır. Şakağa doğru sivrilen çerçeveler bu dengeyi sağlamakta yardımcı olabilir. Alt çerçevesi olmayan metal modeller de deneyebilirsiniz.

Çerçeve önerileri: Üst hatları düz olan çerçeveler.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

GÜNEŞ GÖZÜKSÜZ GEÇEN YILLARIN ZARARI MEĞER İLERKİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKIYORMUŞ...

YÜZ ŞEKLİNE GÖRE KARAKTER ANALİZİ