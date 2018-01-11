Çenenin yüzdeki konumu dikkate alındığında, yüz simetrisi ve güzelliği için en az burun kadar önemli olduğu bilinmelidir. Yüzün tam orta hattında bulunan çene, yüzün harmonisini oluşturan en önemli yapılardan olmasına rağmen, estetik değeri insanlar tarafından çok bilinmemektedir.

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, çene yapısının önemi ve çene estetik ameliyatları ile ilgili bilinmezlik perdesini aralayıp, konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

"ÇENE ŞEKLİ YÜZÜN TAMAMINI ETKİLİYOR"

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, çene ameliyatlarının fonksiyonel sorunlar veya estetik kaygılar nedeniyle yapılabileceğinin belirtirken, "Çene şekli, yüzdeki diğer yapıların görünümünü de etkiler. Örnek vermek gerekirse; eğri duran bir çene tüm yüzün eğri gibi durmasına neden olabilir.

Küçük bir çene, yüzü olduğundan daha büyük veya uzun gösterebileceği gibi, bunun tam tersi de mümkündür. Yine olması gerekenden daha küçük bir çeneye sahip olmak, burnun olduğundan daha büyük algılanmasına sebep olabilir. Bu nedenle çenesi küçük hastaların burunları, estetik ameliyatla ne kadar küçültülürse küçültülsün, hala büyük gibi algılanabilmektedir. Çeneye uyum göstermesi için gereğinden fazla küçültülen burun, nefes alma problemini de yanında getirir. Dolayısıyla burun ameliyatları öncesinde yüzün ve çenenin doğru şekilde değerlendirilmesi çok büyük önem taşır.

Bunun yanında bazı durumlarda ise kişinin çenesi olması gerekenden küçük olduğundan dolayı, boyun bölgesindeki yaşlanma ve sarkma, yaşıtlarına oranla daha hızlı gelişebilmektedir.

Erkeklerde ve kadınlarda çene için ideal bir büyüklük-oran tarif edilmiştir. Erkeklerde çene, kadınlarda olduğundan daha önemlidir. Maskülen görünümündeki en önemli yapı taşıdır. Çizgi romanlardaki erkek süper kahramanları incelediğimiz zaman hepsinin kocaman çizilmiş çeneleri olduğunu görürüz. Biraz daha belirgin bir çenenin varlığı erkeksi görünüme katkıda bulunmakta, bu nedenle de oldukça yoğun şekilde talep edilmektedir. Kadınların ise üçgen ve sivri bir yüz görünümü için ideal uzunlukta bir çeneye sahip olmaları gerekir” dedi.

EĞRİ ÇENE YAPISI SAĞLIK SORUNLARI OLUŞTURUYOR

Çene ameliyatlarının aynı zamanda sağlık sorunları nedeniyle yapılabildiğini de belirten Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu; “Eğri çene yapısından dolayı ısırma problemi yaşayan hastalarda gece ağzı açık uyuma, ağız kuruması, ağız kokusu, diş eti hastalıkları gibi bir çok ağız ve genel sağlık sorunları oluşabilmektedir.

ÇENE AMELİYATLARI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Estetik çene ameliyatları, ister yanlış ısırma gibi fonksiyonel kaygılarla, isterse sadece estetik nedenlerle yapılmış olsun, yukarıda özetlenen sorunların tamamını ortadan kaldırmayı amaçlar. Estetik çene ameliyatları hastanın ısırma ve çiğneme sorunu olup olmamasına göre iki tipe ayrılır. Diş hekimleri tarafından ortodontik tedaviye (tel tedavisi) yönlendirilen ancak ciddi derecede ısırma ve çiğneme sorunları olan hastalarda sadece ortodontik (tel tedavisi) tedaviyle yanıt alınamaz. Bu hastaların ortognatik cerrahi (çene kemiklerinin kaydırılması işlemi) ile tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu ameliyatlar sadece estetik nedenlerle yapılan çene ucu ameliyatlarına kıyasla daha kapsamlı, iyileşme dönemi daha uzun olan, diş hekimleri ve ortodonti hekimleri ile ekip olarak çalışmayı gerektiren ancak sonuçları oldukça çok yüz güldüren ameliyatlardır.

Estetik amaçlı gerçekleştirilen ameliyatlar ise nispeten basit olmalarının yanı sıra, iyileşme dönemleri de daha kısadır. Ameliyat süresi yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar sürmektedir ve ameliyat sonrası dönemde yemek yeme ile ilgili sorunlar ve engeller yaşanmamaktadır. Bu ameliyatlara ise çene ucu estetiği denmektedir. Tıptaki ismi ise mentoplasti ya da genioplastidir. İki ameliyat arasında çene kemiğinde kesi yapıp yapmama farkı vardır.

Estetik çene ucu ameliyatı sonrasında ise yaklaşık bir hafta boyunca çene etrafında şişlik, hafif gerginlik ve ağrı oluşabilir. Alt dudaklarda geçici süreyle hafif hissizlik olabilir. Bu ilk haftalık süre içinde ve sonrasında ısırmakta ya da yemek yemekte zorluk yaşanmaz, ancak yemek sonrası iyi bir ağız temizliği çok önem taşır. Ağız içine yapılan kesi yerleri birinci haftanın ardından iyileşirler ve çene etrafındaki şişlikler yine birinci hafta içerisinde neredeyse tamamen yok olurlar’’ dedi.

ÇENE PROBLEMİ NASIL ANLAŞILIR?

Çene probleminin varlığını anlama yöntemi hakkında da detaylı bir açıklama yapan Kayabaşoğlu, "Güldüğünüz zaman üst dişleriniz ya da diş etleriniz çok görünüyorsa üst çeneniz çok uzun olabilir, ağzınızı kapattığınızda üst ve alt dişleriniz aynı hizada kapanmıyorsa, aralarında mesafe varsa çene kusurları olabilir. Alt çenenizin en ön noktası yandan bakıldığında dudaklarınızdan çok geride ya da ilerideyse alt çenenizde problem olabilir. Bu durum genellikle hastaların ya da yakınlarının kolaylıkla fark edemediği, profesyonel bir tecrübe gerektiren bir husustur’’ dedi.

Çene estetiği

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu

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