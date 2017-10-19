Yüz Yüze 1. bölümde neler yaşandı? Yüz Yüze ilk bölüm özeti!

SHOW TV'de bu akşam yayınlanmaya başlayan ve konusuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Yüz Yüze, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Yüz Yüze'nin ilk bölümünden aksiyon dolu nefes kesen sahneler...

YÜZ YÜZE İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYENLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Başrollerini Birkan Sokullu ve Sinem Kobal'ın paylaştığı SHOW TV'nin iddialı projesi Yüz Yüze, ilk bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyenlerden tam not alan Yüz Yüze'nin ilk bölümünde iki usta oyuncu öldü! İşte Yüz Yüze'nin bu akşam ekrana gelen ilk bölümünden aksiyon dolu sahneler!

SELİHA'NIN DÖVÜŞ SAHNESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yüz Yüze'nin başrol oyuncusu Sinem Kobal'ın canlandırdığı Seliha karakterinin dövüş sahnesi, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

CİNO, BABASININ MASUM OLDUĞUNU KANITLAYAN KASEDİ BULDU!

Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Cihangir (Cino) karakteri, babasının masum olduğunu kanıtlayan belgeleri öğrendi, bankada saklanan gizli kasedi buldu.

SOYGUNCULARIN VURDUĞU ALİ ÖLDÜ

Dizideki Ali karakteri, banka soygununu önlemek isterken soyguncular tarafından vuruldu. Vurulan Ali kurtarılamadı ve dizinin ilk bölümünde öldü.

MUSTAFA İLK BÖLÜMDE ÖLDÜ

Banka soygununun ardından arabayla kaçmaya çalışan Mustafa'ya Seliha ateş etti ve göğsünden vurdu. Araba içinde direksiyon başında vurulan Mustafa, ilk bölümde ölen diğer oyuncu oldu.

Yüz Yüze

Yüz Yüze 1. bölüm özeti

Yüz Yüze ilk bölüm özeti

Yüz Yüze oyuncuları